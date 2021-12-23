Названы самые популярные резиденции Деда Мороза в Подмосковье

В городских округах Московской области в этом году открыли сразу несколько резиденций Деда Мороза. В них детей ждет знакомство с главным зимним волшебником, игры и мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек. Гости также могут передать свои послания Деду Морозу и получить памятные подарки.

Как пишет «Подмосковье сегодня», одна из самых популярных резиденций — в культурном центре «Октябрь» в Электростали. Для юных гостей там устраивают анимационную программу с хороводами, песнями и загадками.

В стенах краеведческого музея в Люберцах также действует представительство главного зимнего волшебника. Там устраивают интерактивные представления, мастер-классы и тематические лектории.

А в резиденции Деда Мороза в ПКиО имени Толстого в Химках дети получают возможность сфотографироваться с Дедом Морозом, рассказать ему стих, поиграть, написать письмо с пожеланиями и передать лично в руки.