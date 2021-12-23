На Украине предупредили о «вечных» санкциях против «Северного потока – 2»

Украина делает всё, чтобы над проектом «Северный поток – 2» (СП-2) постоянно висела угроза санкций. Об этом в четверг, 23 декабря, заявил глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

Он отметил, что строительство газопровода возобновилось во время инаугурации президента США Джо Байдена. Новая администрация не утвердила санкции против проекта по «соображениям национальной безопасности». На этом фоне СП-2 успешно достраивается, указал глава «Нафтогаза» в ходе пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на YouTube-канале компании.

Вместе с тем, по словам Витренко, заслугой Украины является то, что газопровод на данный момент не введен в эксплуатацию. Этого удалось достичь благодаря сотрудничеству Киева с иностранными партнерами, считает он.

«Мы заняли позицию, когда мы говорим о несоответствии именно европейским правилам этого проекта и оператора этого проекта», — подчеркнул глава компании.

Он указал на то, что проект могут не запустить из-за санкций Вашингтона.

«Мы проводим постоянную работу касательно возможности наложения санкций на «Северный поток – 2». Чтобы эта угроза постоянно висела над проектом этим», — резюмировал Витренко.

Ранее в этот день руководитель «Нафтогаза Украины» уже заявлял о вероятности того, что СП-2 вообще не будет введен в эксплуатацию.

В свою очередь, зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев в беседе с «Известиями» отметил, что работа по запуску ведется в плановом режиме. При этом он подчеркнул, что позиция руководства «Нафтогаза» вполне предсказуема, поскольку таким образом они пытаются привлечь к себе внимание и подчеркнуть свою значимость в роли участника комиссии по сертификации.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора «Северного потока – 2». Продолжить процедуру можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. В компании пообещали учредить такую «дочку» в Германии, чтобы обеспечить соответствие правилам и нормативным требованиям.

За день до этого, 15 ноября, глава «Нафтогаза» рассказал о том, что компания примет участие в сертификации российского проекта. Аналогичное объявление сделала и компания «Оператор ГТС Украины».

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.