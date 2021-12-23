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На Украине предупредили о «вечных» санкциях против «Северного потока – 2»

Глава «Нафтогаза» Витренко: мы делаем все, чтобы угроза санкций постоянно висела над СП-2
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Украина делает всё, чтобы над проектом «Северный поток – 2» (СП-2) постоянно висела угроза санкций. Об этом в четверг, 23 декабря, заявил глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

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Он отметил, что строительство газопровода возобновилось во время инаугурации президента США Джо Байдена. Новая администрация не утвердила санкции против проекта по «соображениям национальной безопасности». На этом фоне СП-2 успешно достраивается, указал глава «Нафтогаза» в ходе пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на YouTube-канале компании.

Вместе с тем, по словам Витренко, заслугой Украины является то, что газопровод на данный момент не введен в эксплуатацию. Этого удалось достичь благодаря сотрудничеству Киева с иностранными партнерами, считает он.

«Мы заняли позицию, когда мы говорим о несоответствии именно европейским правилам этого проекта и оператора этого проекта», — подчеркнул глава компании.

Он указал на то, что проект могут не запустить из-за санкций Вашингтона.

«Мы проводим постоянную работу касательно возможности наложения санкций на «Северный поток – 2». Чтобы эта угроза постоянно висела над проектом этим», — резюмировал Витренко.

Ранее в этот день руководитель «Нафтогаза Украины» уже заявлял о вероятности того, что СП-2 вообще не будет введен в эксплуатацию.

В свою очередь, зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев в беседе с «Известиями» отметил, что работа по запуску ведется в плановом режиме. При этом он подчеркнул, что позиция руководства «Нафтогаза» вполне предсказуема, поскольку таким образом они пытаются привлечь к себе внимание и подчеркнуть свою значимость в роли участника комиссии по сертификации.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора «Северного потока – 2». Продолжить процедуру можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. В компании пообещали учредить такую «дочку» в Германии, чтобы обеспечить соответствие правилам и нормативным требованиям.

За день до этого, 15 ноября, глава «Нафтогаза» рассказал о том, что компания примет участие в сертификации российского проекта. Аналогичное объявление сделала и компания «Оператор ГТС Украины».

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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