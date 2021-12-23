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Мальчик подавился едой и умер во Владивостоке

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Во Владивостоке в одном из медицинских центров умер восьмилетний ребенок. Мальчик подавился едой, его отвезли в больницу, но врачи спасти не смогли.

В СУ СКР по Приморью Vostokmedia сообщили, что сейчас специалисты устанавливают точные причины смерти ребенка. Не исключено, что его доставили к врачам слишком поздно. По предварительным данным, ребенок ел и задохнулся.

Уже установлено, что мальчик жил с мамой и имел проблемы со здоровьем, сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Приморскому краю Аврора Римская. Идет доследственная проверка.

Ранее жительница Владивостока обвинила врачей в том, что ее брат умер на следующий день после того, как попал в больницу с болями в животе. В минздраве сообщили, что проводят проверку по этому поводу.

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