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Глава ДНР заявил о присутствии на Украине химоружия

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Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в четверг, 23 декабря, заявил, что химическое оружие уже присутствует на Украине.

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«Химическое оружие присутствует уже на территории Украины, будет использовано или нет, здесь вопрос времени. Я очень надеюсь на то, что освещение в СМИ, призывы <…> возымеют свое действие, и Украина не пойдет на этот очень серьезный и противоправный шаг», — заявил Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что на данный момент никто не может дать гарантий, что Украина не применит химоружие в Донбассе.

Накануне официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что США поставляли Украине контейнеры с химическим оружием, которые позже были переброшены в районы рядом с линией соприкосновения в Донбассе.

Кроме того, он заявил, что на линии соприкосновения в Донбассе присутствуют американские частные военные компании (ЧВК), которые «готовят огневые точки», и для того и существуют, чтобы «делать провокации и убивать людей».

Ранее, 21 декабря, министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что ЧВК США готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины. По его словам, в Донецкой области сейчас находится более 120 сотрудников американских ЧВК, которые занимаются подготовкой украинского спецназа. Также министр отметил, что украинские военные продолжают обстрелы Донбасса и позиций народной милиции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), тем самым провоцируя их.

В ответ на это официальный представитель Пентагона Джон Кирби подчеркнул, что заявление Шойгу не соответствует действительности.

Ранее, 11 декабря, в ДНР обвинили Украину в размещении танков в городах Донбасса. По словам представителя народной милиции, среди размещенной техники и вооружения были замечены минометы «Василек» и танки Т-80.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием Украины, России, Франции, Германии.

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