Арестован второй предполагаемый участник избиения фигуриста Соловьева

Таганский суд Москвы в четверг, 23 декабря, удовлетворил ходатайство об аресте второго студента, который обвиняется в избиении олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева.

Подозреваемого Владислава Смирнова арестовали на 30 суток — до 21 января 2022 года, сообщила в Telegram-канале прокуратура Москвы.

Ранее в этот день был арестован еще один участник драки.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию 32-летний Дмитрий Соловьев был избит ночью 21 декабря.

Спортсмен заступился за свою девушку — керлингистку Анну Сидорову. По словам девушки, ее подруга попросила у незнакомцев зажигалку, в ответ те начали ее оскорблять. Соловьев попытался заступиться, но словесная перепалка впоследствии переросла в драку.

В результате инцидента спортсмен получил различные травмы и сейчас находится в больнице в среднетяжелом состоянии. После обследований у спортсмена диагностировали ушиб головного мозга средней тяжести. В настоящее время состояние пострадавшего «остается сложным». По словам Сидоровой, ближайшие четыре дня будут самыми опасными, потому что даже врачи не могут прогнозировать изменение гематомы в головном мозге.

Двоих хулигангов задержали в тот же день по горячим следам. Задержанные оказались студентами, приехавшими учиться в Москву из Читы. В отношении них составили административные протоколы, а затем возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка заявила 22 декабря, что Соловьев никогда не начал бы драку. Она заверила журналистов в порядочности и благородстве спортсмена.