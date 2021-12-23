Еще одна пешеходная зона появится в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону к 2025 году планируют присвоить пешеходной зоне в Газетном переулке официальный статус, данные об этом содержатся в плане городского развития до 2025 года. Речь идет об участке от улицы Максима Горького до Красноармейской.

Еще одна пешеходная зона должна появиться на улице Соборной. Она станет одной из самых длинных пешеходных улиц, которая свяжет Большую Садовую с Береговой. Частично подобная зона уже выделена в границах от Садовой до Московской, однако новый участок пешеходной зоны добавит отрезок улицы в границах от Тургеневской до Береговой. Об этом информирует RostovGazeta.

Ранее в Ростове-на-Дону стартовали работы по проектированию новой канатной дороги через реку. Общая протяженность канатки составит около 2 км, она свяжет правый и левый берега Дона. Предполагается, что всего будет создано четыре станции. Две из них расположатся на правом берегу, одна промежуточная — на Зеленом острове, а конечная — на левом берегу, восточнее «Ростов Арены».