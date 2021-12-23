Детскую школу колокольного искусства открыли в Якутии

В Верхоянске появилась детская школа колокольного искусства. Ее открыли в рамках проекта «Колокольный звон Верхоянья», победившего в конкурсе Фонда президентских грантов. На полученные деньги также построили звонницу у храма блаженной Матроны Московской.

Строительство колокольни продолжалось всё лето. Жители города активно помогали: проводились субботники по расчистке территории, энтузиасты привозили строительные материалы и участвовали в отделочных работах, пишет ИА SakhaNews со ссылкой на слова старосты прихода храма блаженной Матроны Московской Екатерины Портнягиной.

Также Верхоянск получил еще один грант — международного конкурса «Православная инициатива». На эти деньги в городе отремонтировали детский лагерь и организовали отдых для детей.

В середине декабря сообщалось, что в селе Кердем Хангаласского района Якутии завершили реставрацию деревянной Николаевской церкви ХIХ века. Работы велись в рамках федеральной программы «Развитие культуры и туризма» к 100-летию ЯАССР, а также по проекту «Сохраним памятники», который в 2019 году инициировал глава республики Айсен Николаев.