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Индонезия «с тяжелым сердцем» отказалась от покупки Су-35

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Индонезия отказалась от планов по приобретению российских истребителей Су-35 по бюджетным соображениям. Об этом 22 декабря сообщал портал Defence News со ссылкой на заявление начальника главного штаба ВВС Индонезии главного маршала авиации Фаджара Прасетио.

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Прасетио подтвердил, что Индонезия «с тяжелым сердцем» откажется от плана по покупке Су-35 у России.

Он также рассказал, что военно-воздушные силы (ВВС) страны в качестве альтернативы рассматривают Boeing F-15EX Eagle II и Dassault Rafale.

По словам главного маршала, от Су-35 пришлось отказаться из-за бюджетных ограничений. Если Индонезия выберет F-15EX, поставки многоцелевого истребителя могут начаться уже в 2027 году, отметил Прасетио.

Ранее Индонезия также выразила заинтересованность в покупке австрийского парка истребителей Eurofighter Typhoon, которые европейская страна преждевременно вывела из эксплуатации из-за стоимости и коррупционного скандала.

21 июля в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) сообщили, что Россия планирует поставить Индонезии партию многоцелевых боевых истребителей Су-35. При этом отмечалось, что Джакарте на всевозможных уровнях настоятельно «рекомендовали» отказаться от проекта, однако РФ всё равно намерена поставить партию самолетов.

Ранее, 20 июля, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев заявил, что Россия получила несколько заявок от иностранных заказчиков на поставку многоцелевых истребителей Су-35. Он напомнил, что современная авиационная техника российского производства, в том числе и Су-35, успешно зарекомендовала себя в ходе операции ВКС России в Сирии.

Контракт на поставку 11 многофункциональных истребителей Су-35 Россия и Индонезия подписали в феврале 2018 года. Первый самолет Джакарта хотела получить к октябрю, а поставка должна была осуществиться в течение двух лет. Однако реализация контракта до сих пор не началась.

Су-35 относится к самолетам поколения 4++. Этот сверхманевренный истребитель предназначен для завоевания превосходства в воздухе, а также авиационной поддержки войск и нанесения ударов по наземным и морским целям. В российские вооруженные силы поступает модификация самолета Су-35С.

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