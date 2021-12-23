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В Крыму временно отменили запрет на посещение ТЦ по COVID-сертификатам

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В Крыму гражданам разрешили посещать торговые центры площадью 300 кв. м и более без предъявления QR-кода с информацией об иммунитете к коронавирусу. Об этом в четверг, 23 декабря, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

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Отмечается, что послабления носят временный характер. С 20 января они снова будут возобновлены.

«Данные решения приняты в преддверии новогодних и рождественских праздников, а также в связи со снижением уровня заболеваемости. Мы стараемся действовать в интересах граждан и бизнеса, не подвергая при этом опасности жизнь и здоровье людей и не нарушая требований Роспотребнадзора», — написал Аксенов в Telegram.

Также в связи с изменениями в указ «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым» родители смогут посетить утренники в детских садах и праздничные мероприятиях в школах и учреждениях дополнительного образования при условии наличия QR-кода.

До этого, 10 декабря, власти Крыма продлили домашний режим для непривитых граждан старше 60 лет. Соответствующий указ будет действовать до особого распоряжения.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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