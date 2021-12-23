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СК Белоруссии возбудил уголовное дело о терроризме в отношении шести человек

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СК Белоруссии возбудил в отношении шести человек уголовные дело за создание террористической организации и совершение акта терроризма. Об этом в четверг, 23 декабря, сообщает БелТА.

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«В настоящее время установлены и задержаны шесть участников преступной группы. В отношении двоих проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий с целью их задержания: (они. — Ред.) выехали за пределы Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении участников преступной группы возбуждено уголовное дело по статье «Создание организации для осуществления террористической деятельности либо участие в ней» Уголовного кодекса, а также четыре уголовных дела по статье «Акт терроризма в отношении государственного или общественного деятеля».

Днем ранее в Белоруссии задержали несколько человек за попытку совершить теракты.

6 декабря сообщалось, что милиция Минска задержала пять человек по подозрению в попытке совершения теракта. Отмечалось, что задержанные могут быть причастны к попытке поджога одного из зданий РУВД Фрунзенского района Минска в августе 2021 года.

До этого, 18 октября, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время проведения конституционного референдума может быть предпринята новая попытка активизации протестов. Среди методов, которые используют западные страны, он перечислил информационные технологии и психологическую войну, которая создает у населения негативный образ власти. По словам президента, возможна новая попытка революции в республике.

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