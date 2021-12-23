Традиционная ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, состоявшаяся 23 декабря, безусловно, стала важным высказыванием в мировом диалоге о том, в каком будущем нам предстоит жить и что надо сделать, чтобы это будущее было мирным и комфортным для всех. Упомянутый в одном из ответов образ виртуальной Берлинской стены, ползущей на восток и порождающей всё новые линии разделения, оказался весьма символичен.

В общем, неслучайно, что самым тревожным словом, которое прозвучало на пресс-конференции неоднократно, оказалось вовсе не «ковид», а, увы, слово «война». И это понятно, при всей смертельной опасности вируса угроза массового применения оружия куда страшнее, а последствия масштабного военного столкновения просто трудновообразимы. И хотя барабаны войны звучат всё громче, всё же вселяет надежду то, что в последнее время наряду с потоком угроз появились признаки оживления диалога о вопросах взаимной безопасности, поддержания мира и разрешения наиболее острых конфликтов, чреватых использованием силы. И, конечно же, пресс-конференция Владимира Путина стала важным элементом упомянутого диалога.

В целом, на мой взгляд, сказанное президентом звучит и сравнительно оптимистично, и довольно миролюбиво. Интересно, кстати, что число вопросов, так или иначе связанных с мировой проблематикой, по-моему, было выше обычного. Что немудрено — повторю, ощущение хрупкости мира, увы, нарастает.

И, собственно, в ответах Путина рефреном звучала мысль, что необходимо интенсифицировать диалог, рассматривать мир в целом. Даже отвечая на многие вопросы о внутренней жизни России, президент апеллировал к международному опыту, помещал страну в мировой контекст. Например, когда речь шла о проблемах демографии или же пыток. Впрочем, не только о них.

Еще более отчетлив такой контекстуальный подход в реакции на вопросы о, собственно, международных делах. Президент буквально в каждом ответе подчеркивал необходимость смотреть на мир широко, выходить за рамки черно-белой картинки, избегать излишнего упрощения, плоского, двухмерного взгляда на происходящее.

Более того, во время пресс-конференции глава государства в общем обрисовал современную политическую карту мира, прочертив не только пресловутые «красные линии», но и линии связи — те направления, по которым развитие может продолжаться и даже компенсировать растущую конфликтность между некоторыми странами.

Кстати, довольно симптоматичной можно считать, хотя и случайную, скорее всего, последовательность ответов на вопросы об угрозе войны и об отношениях с Китаем. Получилось так, что сравнительно гармоничные отношения с КНР были противопоставлены конфликтам в Европе. Противопоставление это, естественно, не носило характер лобового столкновения. Напротив, оно носило модельный характер. В сущности, речь шла о методе организации дел между странами, о типе диалога, который может приводить к позитивным результатам, к росту сотрудничества во всех сферах: от экономики до культуры, от военного дела до медицины. Россия и Китай в определенном смысле предлагают планете цельный образ конструктивных отношений.

В том мире, который очертил российский лидер, диалог (а скорее полилог — участников точно больше двух) играет ключевую роль. Основанный на здравом смысле, отсутствии предвзятости, откровенном признании взаимных интересов и, что важно, на честности, этот тип политической коммуникации может привести к созданию системы отношений, которая уже выльется в формирование мирового порядка, необходимого для мирного и устойчивого развития всего человечества.

Идет ли речь о системах ценностей, о конфликте на востоке Украины, об отношениях России и НАТО, об Афганистане, да о чем угодно еще, во всех случаях сочетание указанных выше элементов может и должно привести к нахождению необходимых решений.

В известном смысле квинтэссенцией такого подхода стал ответ на вопрос об Олимпийских играх и политическом бойкоте, объявленном США и рядом их союзников. Президент вспомнил Эгона Бара, видного немецкого политика, сыгравшего важную роль в развитии отношений между СССР и ФРГ. Владимир Путин заметил, что без создания всеобъемлющей системы мировой безопасности мы рискуем оказаться в ситуации, при которой виртуальная Берлинская стена будет смещаться на восток, по-прежнему разделяя мир. В сущности, так оно и происходит. И это движение порождает всё новые разделения, тем самым усиливая угрозу непредсказуемого развития мировой ситуации.

Однако, повторю, эту угрозу можно устранить. Во всяком случае президент России сказал: он надеется на то, что западные партнеры проявят здравый смысл и ответственность, учтут позицию РФ и окажутся в состоянии принять разумные решения.

Автор — председатель совета фонда развития и поддержки дискуссионного клуба «Валдай», декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ, член Союза писателей

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