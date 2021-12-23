В Минздраве назвали число развернутых коек для пациентов с COVID-19

В России развернуто 183 тыс. коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 23 декабря, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РФ.

«На сегодняшний день в ковидных госпиталях перепрофилированными остаются 183 тыс. коек с учетом необходимого резерва», — цитирует RT заявление ведомства.

Также в министерстве сообщили, что благодаря эффективной системе мониторинга заболеваемости коронавирусом удается гибко управлять кадрами и койками, и во время снижения случаев COVID-19 коечный фонд оперативно переводится под оказание медпомощи по основному профилю.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин заявил в ходе большой пресс-конференции, что те трудности, с которыми плановая медицинская помощь столкнулась в первый период борьбы с новой коронавирусной инфекцией, уже преодолены, пишет «Москва 24».

Также Путин заявил, что нацеливает систему здравоохранения РФ и правительство на открытость, чтобы люди поняли важность вакцинации. Кроме того, причиной новых волн коронавируса он назвал мутации инфекции и появление новых штаммов, сообщает телеканал «Звезда».

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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