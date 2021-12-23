Подмосковные врачи извлекли пятисантиметровую ветку из глаза пациента

Врачи Ступинской областной больницы провели операцию 38-летнему мужчине и извлекли из его глаза ветку длиной 5 см. Об этом 22 декабря сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Мужчина обратился за медицинской помощью с жалобами на рану на нижнем веке правого глаза, которая не заживала и начала гноиться. Компьютерная томография показала инородное тело длиной 5 см, которое проткнуло насквозь глазницу и застряло в пазухе носа. Выяснилось, что травму пациент получил несколько месяцев назад, когда упал лицом вниз.

В ведомстве отметили, что операция была сложной и требовала высокой точности действий со стороны врачей, отмечает агентство городских новостей «Москва».

По словам заведующего отоларингологическим отделением больницы Тимура Антонова, медикам вместе с челюстно-лицевым хирургом удалось извлечь инородное тело, не повредив глаза. КТ показало, что были удалены все части ветки. За два месяца нахождения в организме ветка успела прогнить, поэтому крошилась. Но врачи смогли ее полностью вытащить без необратимых последствий для пациента, сообщает телеканал «360».

Прооперированный мужчина до сих пор остается в больнице, где продолжает лечение под постоянным наблюдением врачей, пишет Life.ru.

В октябре коломенские врачи вытащили рыбью кость из горла годовалого ребенка. Для извлечения инородного тела наркоза или серьезного вмешательства не потребовалось, кость извлекли пинцетом. Малыш спокойно перенес все манипуляции.