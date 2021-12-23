Благовещенцы просят разрешить школьникам оставаться дома в мороз

Жители Благовещенка и Свободного в Амурской области просят отменить занятия в школах из-за сильных морозов. Температура воздуха в этих городах достигает отметки в -30 градусов.

Глава Свободного, как и глава Белогорска, подписал распоряжение о введении в городе режима повышенной готовности из-за низких температур. Прежде всего, это необходимо для снижения рисков ЧС, связанных с авариями на объектах ЖКХ и энергетики.

Несмотря на это, расписание работы школ не изменилось. В Свободном, в отличие от Белогорска, не отменили занятия у младшеклассников, что возмутило родителей. Недовольство в соцсетях выразили и жители Благовещенска, где температура опускается до -34 градусов, пишет Амурская служба новостей.

22 декабря все учащиеся школ Оймяконского района в Якутии перешли на дистанционное обучение из-за аномальных морозов. Температура воздуха там варьируется от минус 55 до 60 градусов. Самый суровый мороз зафиксирован в селе Ючюгей — там похолодало до минус 60 градусов.