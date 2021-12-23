Вице-президент Турции сдал положительный тест на COVID-19

Вице-президент Турции Фуат Октай сдал тест на коронавирус, он показал положительный результат. Об этом в четверг, 23 декабря, сообщает газета Duvar со ссылкой на администрацию политика.

Уточняется, что Октай чувствует себя хорошо.

Ранее в этот день сообщалось, что положительный тест на COVID-19 сдал сотрудник офиса вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис. При этом отмечается, что у самой Харрис, которая контактировала с заразившимся, COVID-19 не обнаружен.

Заболевший был полностью вакцинирован, а также получил бустерную дозу прививки и не испытывал никаких симптомов, отметила представитель вице-президента Симон Сандерс.

По ее словам, после сообщения о заболевании сотрудника Харрис сдала два теста — один быстрый с антигеном, второй — ПЦР. Оба они показали отрицательный результат.

До этого, 17 декабря, сотрудник Белого дома, контактировавший с американским лидером Джо Байденом, заболел коронавирусом. При этом, по словам представителя Белого дома Джен Псаки, тесты Байдена на COVID-19, сделанные в воскресенье и понедельник, показали отрицательный результат. Он продолжит работать и не будет уходить на карантин, поскольку полностью привит, подчеркнула она.