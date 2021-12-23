На автосалоне в Токио покажут новую версию Lada Niva

Компания Sumotori Group из Владивостока в 2022 году планирует начать продажи классического внедорожника Lada Niva в Японии. Модель будет называться Vlada 4×4.

Как сообщил глава компании Виталий Веркеенко в Instagram, специально для японского рынка модель модернизируют. При этом топ-менеджер не уточнил, чем будет отличаться модифицированная модель от обычной Lada Niva. Премьера внедорожника должна состояться на автосалоне в Токио, который откроется 14 января 2022 года.

В России классический внедорожник Lada Niva предлагается с 1,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 80 л.с., пятиступенчатой механической коробкой передач и системой полного привода.

26 октября в Цюрихе состоялась европейская презентация Niva Red Legend Team, частной команды из Швейцарии, которая выступит на ралли Dakar-2022 на внедорожнике Lada Niva 1984 года выпуска в классическом зачете.

От стандартного внедорожника гоночный автомобиль отличается особой раскраской кузова, дополнительной оптикой и особыми покрышками. В салоне установлены каркас безопасности, спортивный руль и гоночные сиденья.