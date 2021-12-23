Путин призвал сделать всё для индексации пенсий по уровню фактической инфляции

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал ситуацию с индексацией пенсий на фоне роста инфляции выше прогнозных значений. По его словам, правительство РФ должно выполнить обещания по индексации пенсий выше уровня инфляции.

«Правительство РФ должно будет сделать всё для того, чтобы выполнялись общения прошлых лет. До сих пор нам в целом удавалось это сделать, и мы обязательно это сделаем», — сказал глава государства, отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли этот рост компенсироваться в пенсиях, если индексация планируется только на 5,9%

Также в ходе пресс-конференции российский лидер подчеркнул, что РФ необходимо возвращаться к целевому показателю по инфляции в 4%, тогда как в настоящее время она в два раза выше. Он отметил, что если Центральный банк РФ не начнет ужесточать денежно-кредитную политику, экономическая обстановка в России рискует пойти по пути Турции.

В этот же день заместитель управляющего отделением ПФР по Москве и Московской области Марина Тарасова сообщила, что в 2022 году право на страховую пенсию получат женщины в возрасте 56,5 года и мужчины в возрасте 61,5 года. Она напомнила, что гражданину для получения выплат по старости необходимо соблюдение нескольких условий, в частности наличие необходимого стажа.

7 декабря глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что по поручению президента России подготовил предложения о дополнительной компенсации высокой инфляции для пенсионеров.

Как отметила в беседе с «Известиями» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, в проекта Минтруда речь идет как о единовременных выплатах, направленных на поддержку российских пенсионеров, так и о других мерах, нацеленных на реализацию задач, которые перед правительством поставил глава государства.

20 ноября сообщалось о вступлении в силу с 1 января 2022 года новых правил выплаты пенсий. Согласно нововведениям, выплачивать и доставлять пенсию на территории с введенным режимом чрезвычайной ситуации могут раньше. Кроме того, россияне теперь смогут выбирать, каким способом получать выплаты — через почту или другую организацию.