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Путин призвал сделать всё для индексации пенсий по уровню фактической инфляции

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Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал ситуацию с индексацией пенсий на фоне роста инфляции выше прогнозных значений. По его словам, правительство РФ должно выполнить обещания по индексации пенсий выше уровня инфляции.

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«Правительство РФ должно будет сделать всё для того, чтобы выполнялись общения прошлых лет. До сих пор нам в целом удавалось это сделать, и мы обязательно это сделаем», — сказал глава государства, отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли этот рост компенсироваться в пенсиях, если индексация планируется только на 5,9%

Также в ходе пресс-конференции российский лидер подчеркнул, что РФ необходимо возвращаться к целевому показателю по инфляции в 4%, тогда как в настоящее время она в два раза выше. Он отметил, что если Центральный банк РФ не начнет ужесточать денежно-кредитную политику, экономическая обстановка в России рискует пойти по пути Турции.

В этот же день заместитель управляющего отделением ПФР по Москве и Московской области Марина Тарасова сообщила, что в 2022 году право на страховую пенсию получат женщины в возрасте 56,5 года и мужчины в возрасте 61,5 года. Она напомнила, что гражданину для получения выплат по старости необходимо соблюдение нескольких условий, в частности наличие необходимого стажа.

7 декабря глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что по поручению президента России подготовил предложения о дополнительной компенсации высокой инфляции для пенсионеров.

Как отметила в беседе с «Известиями» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, в проекта Минтруда речь идет как о единовременных выплатах, направленных на поддержку российских пенсионеров, так и о других мерах, нацеленных на реализацию задач, которые перед правительством поставил глава государства.

20 ноября сообщалось о вступлении в силу с 1 января 2022 года новых правил выплаты пенсий. Согласно нововведениям, выплачивать и доставлять пенсию на территории с введенным режимом чрезвычайной ситуации могут раньше. Кроме того, россияне теперь смогут выбирать, каким способом получать выплаты — через почту или другую организацию.

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