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Дептранс предупредил московских водителей о 10-балльных пробках

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Пробки до 10 баллов ожидаются на дорогах Москвы вечером 23 декабря. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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«Сегодня самый загруженный день на дорогах. Уже сейчас восемь баллов. <…> В вечерний час пик прогнозируем до 9–10 баллов. Время в пути на личных автомобилях увеличится», — говорится в сообщении.

В департаменте уточнили, что перед новогодними праздниками увеличилось количество машин и поездок. Движение затруднено в центре, на Садовом и Третьем транспортном кольцах, а также на МКАД, передает агентство городских новостей «Москва».

Дептранс рекомендовал использовать для поездок городской транспорт, а поездки на личных автомобилях отложить до 21:00 мск.

Ранее в этот день массовая авария произошла на Варшавском шоссе в Москве, передает «Федеральное агентство новостей». Образовалась пробка, и людям пришлось выходить из транспорта и идти по обочине. Однако из-за больших сугробов им пришлось выходить прямо на проезжую часть, сообщается на сайте kp.ru.

В столице в четверг облачная погода с прояснениями и преимущественно без осадков. Синоптики также предупреждают о гололедице.

Накануне Гидрометцентр продлил до 11:00 24 декабря в московском регионе «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальных холодов.

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