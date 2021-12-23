Исследовательский центр «Умный город и транспорт» откроют в Самаре

В Самаре на базе университета имени Королева создали новый исследовательский центр «Умный город и транспорт». Церемония открытия запланирована на пятницу, 24 декабря.

Специалисты центра займутся созданием систем искусственного интеллекта, которые могут быть полезны в городской экосистеме. В рамках своих исследований ученые будут собирать и обрабатывать всю открытую информацию об участниках дорожного движения — это данные с камер видеонаблюдения и других источников.

Как уточняет НИА «Самара», анализ «больших данных» в области медицины позволит разработать алгоритмы, на основе которых можно будет уже предложить конкретные меры для предупреждения заболеваний и продления здорового образа жизни.

Во время церемонии открытия также состоится подписание соглашения о сотрудничестве между Самарским университетом имени Королева и ОАО «РЖД» в сфере реализации и внедрения инновационных разработок.