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Сенсоры для всех детей-диабетиков закупят в Томской области

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Власти Томской области планируют приобрести сенсоры для измерения уровня сахара в крови для всех детей-диабетиков в I квартале 2022 года. Данная статья расходов при подготовке бюджета не обсуждалась, однако необходимые резервы имеются, сообщил замгубернатора Александр Феденев.

Ранее к главе региона Сергею Жвачкину во время прямой линии на YouTube обратился страдающий диабетом мальчик из села Могочино и попросил купить ему сенсор, который измеряет уровень сахара в крови дистанционно. Ребенок объяснил, что сейчас ему каждый раз приходится прокалывать пальцы, чтобы взять кровь для глюкометра. Жвачкин пообещал в 2022 году закупить сенсоры для всех детей с диабетом первого типа, отмечает РИА «Томск».

Врачи назвали ранние симптомы диабета, на которые необходимо обратить внимание. По словам специалистов, это заболевание может создать проблемы с фокусировкой зрения, то есть человек будет видеть затуманенную картинку. Кроме того, высокий уровень глюкозы в крови и высокое артериальное давление могут привести к серьезному повреждению кровеносных сосудов. Еще одним из признаков появившегося диабета может стать частое мочеиспускание — более четырех-семи раз в сутки. Сухая кожа и усталость также относятся к ранним симптомам этого заболевания.

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