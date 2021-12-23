Проект бюджета на 2022 год утвердили в Оренбурге

Депутаты Оренбургского горсовета утвердили проект бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Решение было принято на заседании 23 декабря.

После всех корректировок доходная и расходная части городского бюджета на будущий год составят 19,551 млрд рублей. Таким образом дефицит будет равен нулю, пишет ИА «Урал56.Ру».

Собственные доходы составят 7 млрд рублей, из федерального и регионального бюджетов ожидается поступление 12,167 млрд рублей.

По оценке экспертов, которую приводит РИА «Оренбуржье», это самый большой бюджета Оренбурга за его историю. Он превышает бюджет 2021 года на 4 млрд рублей.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции 23 декабря заявил, что бюджет страны остается социально ориентированным. Он напомнил, что оказывается помощь семьям с низкими доходами, выплачивается материнский капитал, появились новые варианты соцподдержки.