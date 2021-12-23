Опасный вирус нашли у байкальской нерпы

У байкальской нерпы в клиническом материале найден парвовирусный энтерит. Это заразное и потенциально смертельное заболевание животных.

Специалисты Россельхознадзора проводили лабораторные исследования проб кусочков тонкого отдела кишечника. В биоматериале они нашли антиген парвовирусного энтерита.

ИА IrkutskMedia со ссылкой на ведомство пишет, что при подобном заболевании происходит сильное обезвоживание. Вирус размножается в тонком отделе кишечника и вызывает снижение лейкоцитов, эрозии и геморрагическое воспаление слизистой оболочки кишечника. Это приводит к отеку легких, миокардиту.

Ранее специалисты назвали еще 11 видов животных в России, считающихся вероятно исчезнувшими. В список вошли красноногий ибис, чернобрюхий глухарь, тюлень-монах, кулан, овсянка Янковского и лошадь Пржевальского, популяция бассейна Черного моря атлантического осетра, аборигенная популяция балтийского осетра и др.