Ученый предупредил о «чудовищной» волне коронавируса в США

В США начинается «чудовищная» волна коронавируса. Об этом в четверг, 23 декабря, сообщил практикующий кардиолог, профессор геномики и директор Института трансляционных исследований Скриппса Эрик Тополь.

«Чудовищная волна коронавируса начинается в США — число заболевших может превысить данные, зафиксированные в прошлых декабре и январе», — написал он на своей странице в Twitter.

Более 2 тыс. смертей, зафиксированных 23 декабря, были вызваны «Дельта»-штаммом коронавируса, добавил ученый.

По словам Тополя, противостоять новому штамму коронавируса — «Омикрону» — можно, только имея крепкий иммунитет.

21 декабря в США зафиксировали первую смерть от «Омикрона». Представители здравоохранения техасского округа Харрис сообщили, что погибшим оказался «мужчина в возрасте 50 лет», который не был вакцинирован и имел серьезные проблемы со здоровьем.

20 декабря Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что «Омикрон» распространяется гораздо быстрее других мутаций вируса и с большей вероятностью заражает как вакцинированных, так и тех, кто уже переболел COVID-19.

В июле администрация американского президента Джо Байдена заявила о намерении внедрить обязательную вакцинацию от COVID-19 среди федеральных сотрудников правительства США. Отмечается, что госслужащие, которые не подтвердили введение препарата, будут обязаны носить маски и перчатки на рабочих местах и проходить регулярное тестирование на инфекцию.

Масштабная вакцинация в России проходит с января. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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