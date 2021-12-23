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В США заявили о производстве Саудовской Аравией ракет с помощью Китая

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Саудовская Аравия производит собственные баллистические ракеты при помощи Китая, к таким выводам пришли разведывательные службы США. Об этом в четверг, 23 декабря, сообщил канал CNN со ссылкой на источники.

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Ранее Саудовская Аравия не занималась производством ракет, а только покупала их у Китая, сообщают журналисты. Теперь же, как следует из снимков, на которые ссылается СМИ, на территории Саудовской Аравии есть минимум одно предприятие по производству ракет.

В Вашингтоне считают, что этот факт осложнит усилия по сдерживанию ядерных амбиция Ирана и станет поводом для отказала от идеи разоружения.

Также Вашингтон опасается, что разработка в регионе баллистических ракет может изменить расстановку сил в регионе. Как отметил CNN, Иран и Саудовская Аравия являются соперниками, поэтому вряд ли Тегеран согласится прекратить создавать баллистические ракеты, если Саудовская Аравия начала производить собственные.

Ранее, 17 декабря, высокопоставленный представитель Госдепартамента заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден в вопросе ядерной проблемы Ирана избрал путь дипломатии, но в случае ее провала он изучит и другие варианты.

14 декабря американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США готовы снять санкции с Ирана в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), что принесет Тегерану экономическую выгоду. По ее словам, президент США «четко дал понять», что готов вернуться к соблюдению условий сделки до тех пор, «пока Иран будет вести себя так же».

4 декабря США не исключили мер против Ирана, если Тегеран будет затягивать и саботировать переговоры в Вене по восстановлению СВПД. Тогда же представитель Госдепа заявил, что Россия и Китай, так же как и США, несколько разочарованы ходом переговоров по восстановлению СВПД.

СВПД заключили в 2015 году, он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора.

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