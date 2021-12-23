Свыше 6 млрд рублей выделили на школьные столовые в Петербурге

Больше 6 млрд рублей потратят на модернизацию школьных буфетов в Санкт-Петербурге до 2025 года. На данный момент горячим питанием обеспечены ученики начальных классов всех учреждений. Об этом сообщила глава комитета по образованию Наталья Путиловская. На обновление материально-технической базы потрачено более 773 млн рублей. В ближайшие три года планируется открыть 79 детских садов и 41 школу.

«Создается штаб родительского общественного контроля, создаем, включаем наиболее активных родителей. Цель — содействие в контроле за качеством питания и контроль за ремонтом школ», — цитирует Путиловскую телеканал «78».

Санкт-Петербург получит из федерального бюджета более 2 млрд рублей на строительство школ. Всего же на эти цели из казны регионам в рамках госпрограммы собираются выделить около 235 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Субсидии получат 23 региона. Что касается Петербурга, то городу на эти цели в 2022 году выделят 1,2 млрд рублей, а в 2023 году — 895 млн рублей.