Поиски пропавшего в заливе Анива моряка пока не принесли результатов

Спасатели пока не обнаружили моряка, пропавшего у южного берега Сахалина. Вертолет Ми-8 обследовал 3 тыс. кв. м акватории залива Анива и вернулся на аэродром Южно-Сахалинска.

Сообщение о пропаже матроса с судна, находящегося в заливе Анива, поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в ночь на 22 декабря. 33-летнего члена экипажа траулера «Кирово» не обнаружили на борту. Предполагается, что мужчина мог упасть в воду.

К поискам немедленно приступили суда, находящиеся в районе происшествия. Кроме того, в район выдвинулось спасательное судно «Атлас». Сегодня к операции подключился вертолет МЧС с тремя спасателями, пишет ИА SakhalinMedia.