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Путин заявил, что готов выступить адвокатом Деда Мороза, на которого подали в суд

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Российский лидер Владимир Путин рассказал, что готов стать адвокатом Деда Мороза, на которого подали в суд. Таким образом президент РФ ответил на вопрос журналиста в ходе ежегодной пресс-конференции, который касался иска, поданного в отношении волшебника.

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Речь идет о рассмотрении жалобы юриста из Санкт-Петербурга, возмутившегося тем, что Дед Мороз не дарит ему подарки на Новый год.

Как отметил президент РФ, лишь хорошие мальчики и девочки получают подарки от Деда Мороза.

Также глава государства напомнил, что он получил юридическое образование, поэтому может выступать в суде, защищая волшебника. При этом он порекомендовал Деду Морозу проанализировать свое поведение.

«Это будет основная линия защиты», — сказал Путин.

Кроме того, российский президент рассказал, что его отношения с Дедом Морозом «до сих пор строились благообразно».

Кроме того, Путин выразил надежду, что волшебник будет не только дарить подарки, но и помогать реализовывать намеченные планы.

Юрист Игорь Мерзоев обратился в суд 21 декабря, сообщила «Газета. Ru». Как пояснил мужчина, его возмутило то, что он ни разу не получил подарок на Новый год. Мерзоев намерен отсудить у Деда Мороза 10 млн рублей.

Президент России проводит пресс-конференцию в 17-й раз. На мероприятие аккредитованы 507 журналистов, в том числе представители изданий, признанных в России СМИ-иноагентами.

Владимир Путин проводит встречу с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года. Мероприятие не проходило только в период, когда Путин занимал пост премьер-министра, то есть с мая 2008 по май 2012 года.

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