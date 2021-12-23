Олимпийская чемпионка назвала фаворитку ЧР в женском одиночном катании

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова назвала фигуристку Камилу Валиеву фавориткой чемпионата России (ЧР) в женском одиночном катании.

В беседе с Lenta.Ru в четверг, 23 декабря, Бестемьянова пояснила, что у Валиевой в настоящее время «самое сбалансированное катание, высочайший уровень выполнения элементов и связок». Отдельно она отметила стабильное выполнение прыжков сложнейшей категории ультра-си.

Оценивая перспективы Алены Косторной, которая из-за травмы пропустит ЧР, Бестемьянова заявила, что текущий сезон для нее фактически закончен, а на чемпионате России фигуристка могла бы претендовать на пятое место.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге. По его итогам будут определены спортсмены, которые представят Россию на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

27 ноября российская фигуристка Камила Валиева победила на заключительном этапе Гран-при в Сочи. По итогам произвольной программы ученица Этери Тутберидзе набрала 185,29 балла, суммарно за две программы — 272,71 балла.

При этом спортсменка установила мировые рекорды в произвольной программе и по сумме двух программ, улучшив свои достижения.

Ранее Валиева выиграла золото на этапе в Канаде, на том турнире Туктамышева стала второй. А Хромых заняла второе место на этапе в Италии.