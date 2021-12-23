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Адвокат объяснил вызов Лебедева в СК после высказываний о мощах святых

Адвокат Гавришев объяснил вызов Артемия Лебедева в СК после высказываний о мощах святых
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Вызов дизайнера Артемия Лебедева главным следственным управлением СК России по Москве после его поста с критикой людей, поклоняющимся мощам святых, носит скорее разъяснительный характер. Такое мнение в четверг, 23 декабря, «Известиям» выразил глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев.

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Юрист допустил, что сотрудники ведомства планируют провести с Лебедевым лишь беседу.

«Уверен, что на предстоящем мероприятии в СК РФ будут расставлены все точки в сложившейся ситуации и речь о какой-либо ответственности не пойдет», — добавил он.

Высказывания Лебедева являются не более чем выражением собственной точки зрения, допустил адвокат.

О том, что дизайнера вызвали в СК для дачи объяснений после того, как он опубликовал в своем Telegram-канале пост с критикой людей, которые поклоняются мощам святых, стало известно ранее в этот же день. Соответствующий документ Лебедев получил от Пресненского межрайонного следственного отдела СКР по Центральному административного округу Москвы и опубликовал его в четверг.

Лебедев также раскритиковал работу СК, так как, по его мнению, документ, который отправили ему, написан на «богохульном бланке».

По данным источника «Известий», слова дизайнера проверят на наличие в нем оскорбления религиозных чувств верующих.

В августе 2020 года Лебедев высказался o памятнике «Родина-мать зовет!» в Волгограде. По его словам, речь идет об «ужаснейшем произведении советского монументального культурного искусства, которое, к сожалению, никуда не денешь». Председатель волгоградского отделения Совета ветеранов Сергей Назаров назвал такое мнение нелепым и неуместным.

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