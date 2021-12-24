Врач рассказала о способе справиться с простудой при первых признаках

Остановить простуду можно при первых симптомах с помощью тепловых процедур: горячей ванны или теплого чай с лимоном. Об этом рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

Специалист отметила, что при признаках простуды необходимо выспаться — это не даст организму ослабнуть.

«Также можно промыть нос и прополоскать горло физраствором, добавив к нему какой-нибудь антисептик: диоксидин или флуимуцил, чтобы избавиться от воспалительного процесса в носоглотке», — сказала Лапа сайту «Ридус».

Врач отметила, что также следует избегать переохлаждения и правильно питаться. При признаках простуды необходимо употреблять достаточное количество калорий, отказавшись при этом от жирной и тяжелой пищи.

Кроме того, в рацион можно добавить продукты с витамином С, он также поможет укрепить иммунитет. Важно и обратиться к врачу в случае усиления симптомов.

18 декабря ароматерапевт Галина Колосова рассказала, что с симптомами простуды могут помочь справиться эфирные масла и диффузор для их распыления. Колосова рассказала, что при мокром кашле грудную клетку можно растирать маслом фенхеля, а при сухом — маслом гвоздики или корицы.

По словам ароматерапевта, лучше использовать диффузор, а не аромалампы, так как в первом случае масло поднимается в воздух вместе с водой, а во втором случае масло подвергается воздействию высоких температур и начинает гореть.

7 декабря тренер по целостному образу жизни и питанию Холли Зокколан рассказала, что в зимнее время года важно употреблять витамины D, C и цинк, чтобы укрепить иммунитет. Как отметила Зокколан, витамин D организм получает из солнечного света, однако зимой наблюдается его недостаток, поэтому этот витамин стоит принимать дополнительно. Он содержится в жирной рыбе, сыре, яичных желтках и мясных субпродуктах.