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Названы самые дешевые месяцы для перелетов в 2022 году

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Самый низкий средний чек на перелеты — в первые три месяца 2022 года, однако отпуск лучше всего планировать на март, сентябрь и декабрь. Такие данные следуют из исследования, проведенного Ozon Travel. Текст исследования имеется в распоряжении «Известий».

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«Согласно прогнозу цен на 2022 год, самый низкий средний чек на перелеты — в первые три месяца года. При этом январь и февраль не самые выгодные месяцы для отпуска — мало рабочих дней, и отпускные будут меньше. Отпуск лучше всего планировать на март, сентябрь и декабрь», — говорится в текста

В феврале средний чек за перелет в одну сторону по России составляет не более 5 тыс. рублей, тогда как в пиковый август средняя цена на билет в одном направлении будет больше 12 тыс. рублей.

В январе самый дешевый рейс по России — из Перми в Минеральные Воды — 888 рублей, при этом улететь из Москвы в Кневичи (Владивосток) и вернуться обратно обойдется в 113 654 рубля.

Как отмечают аналитики компании, главным фактором для выбора билетов по-прежнему является низкая цена. Также обращают внимание на полноту информации о возможных доплатах, наличие программы лояльности, кешбэк, акции и скидки. Среди «неценовых факторов» — удобное время вылета, прямой рейс и включенный в стоимость багаж уже не являются маркерами выгоды.

Также важным фактором при принятии решения о покупке билетов является доверие к сервису.

По словам генерального директора Ozon Travel Михаила Осина, спрос на путешествия восстанавливается, а количество заказов в сентябре, октябре и ноябре превышает показатели 2019 года.

«Доля международных перелетов, хотя и остается незначительной, но постепенно прирастает, поэтому наш прогноз на 2022 год оптимистичный. Люди совершают поездки в самых разных целях. Хотя пандемия внесла коррективы, основной принцип остается прежним: чем ближе к дате вылета, тем дороже. Планируйте путешествия на 2022 год заранее», — подчеркнул Осин.

21 декабря гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян сообщил «Известиям», что В 2021 году россияне совершили на 15% больше поездок по стране, чем в допандемийном 2019 году, а самыми популярными направлениями стали Краснодарский край и Крым.

Неожиданно в 2021 году «выстрелил» Дагестан. Кроме того, популярен Калининград — он второй год подряд заменяет россиянам закрытую Европу.

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