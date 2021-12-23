Почти половина россиян планирует работать в новогодние праздники

Примерно 47% россиян намерены работать или подрабатывать в период новогодних праздников. Об этом стало известно 23 декабря из опроса сервиса «Работа.ру», результаты исследования есть в распоряжении «Известий».

Отмечается, что этот показатель стал ниже по сравнению с 2020 годом (54%) и 2019-м (58%).

«Среди тех, кто не планирует отдыхать на каникулах с 31 декабря по 9 января, большинство (31%) отметили, что им предстоит работать пятидневную рабочую неделю. 24% опрошенных рассказали, что будут работать по сменному графику. Еще 20% участников исследования отметили, что их рабочий график — гибкий. 8% респондентов будут работать вахтовым методом», — говорится в результатах исследования.

Более половины респондентов (56%) отметили, что самыми востребованными профессиями в период новогодних праздников, скорее всего, станут специальности продавцов и кассиров, на втором месте оказались курьеры (49%).

Также опрошенные предположили, что увеличится спрос на услуги водителей такси (38%), а также на услуги поваров и официантов (33%). Около четверти (24%) опрошенных также предполагают, что популярностью в новогодние праздники будут пользоваться аниматоры.

Ранее, 13 декабря, результаты опроса «Работа.ру» показали, что 34% россиян не знают о том, что 31 декабря в 2021 году официально признан выходным днем.

Большинство респондентов (74%) указали, что действительно не будут работать в этот день. 15% участников исследования рассказали, что им все же придется отработать полный рабочий день 31 декабря, 80% опрошенных, отметивших этот вариант, трудятся в сфере ретейла. Еще 11% в предновогодний день отработают неполную смену, среди этих респондентов чаще всего (68%) встречались специалисты транспорта и логистики.