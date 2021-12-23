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Путин ответил шуткой на вопрос о поездках в тайгу без Мишустина

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Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, которая проходит 23 декабря, ответил шуткой на вопрос о поездках на отдых в тайгу с министром обороны Сергеем Шойгу, но без премьер-министра страны Михаила Мишустина.

«Если мы еще и Мишустина будем брать с собой, помните старый еврейский анекдот? А кто в лавке-то останется? Кто работать-то будет? Поэтому когда-то Михаил Владимирович отдыхает и публично, и непублично <…> Председатель правительства, на котором лежит огромная нагрузка за положение в стране, он звонит и ставит меня в известность», — сказал Путин.

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Глава государства также отметил, что поездки в Сибирь являются частью его жизни.

Он уточнил, что в Сибири уникальная экосистема и люди.

«Золотой фонд России — это сибиряки. Вот по своим ценностям и моральным качествам», — добавил российский лидер.

Кроме того, Путин ответил на вопрос о своих «любимчиках» из кабинета министров, подчеркнув, что их нет.

«Я со многими людьми работаю очень много лет и знаю их хорошо, но если я вижу, что где-то недорабатывают или стараются обойти какие-то острые углы, вне зависимости от наших личных отношений я всегда добиваюсь должного отношения к вопросам, которые мы всегда прорабатываем и обсуждаем», — заключил президент.

Ранее, 26 сентября, стало известно, что глава государства во время своего отдыха в Сибири провел ночь в палатке в тайге. Также российский лидер прокатился по реке на катере, при этом он сам был за штурвалом.

Пользователи китайской социальной сети Sina Weibo, в свою очередь, поделились впечатлениями от видео с отдыха президента России и министра обороны в сибирской тайге. Многие китайцы отметили стойкость Путина, подчеркнув, что такой имидж президента России создает образ сильной страны.

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