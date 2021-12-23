Движение возобновилось на участке трассы на Камчатке

На участке трассы Усть-Большерецкого района Камчатки сняли ограничения для движения легкового и грузового транспорта.

Максимальная скорость остается ограниченной, обгон по-прежнему запрещен. Кроме того, не допускается проезд транспортных средств с нагрузкой на ось более 6 т.

Как уточняет ИА KamchatkaMedia со ссылкой на «Камчатуправтодор», речь идет об участке со 109-го по 129-й км дороги Начикинский совхоз — село Усть-Большерецк — поселок Октябрьский (с подъездом к пристани Косовово) — колхоз имени Октябрьской революции.

Ограничения вводились из-за сильного ветра, штормовых явлений, перелива морской водой песчаной косы и размывом полотна дороги.