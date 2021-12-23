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«Единая Россия» приостановила членство ректора КФУ в партии

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Членство ректора КФУ Ильшата Гафурова в «Единой России» приостановлено на время расследования уголовного дела. Соответствующее решение единогласно одобрил в четверг, 23 декабря, региональный совет партии.

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«Необходимо приостановить членство в партии «Единая Россия» Ильфата Рафкатовича Гафурова, в отношении которого <...> возбуждено уголовное дело», — отметил в ходе заседания руководитель регионального исполкома партии Марат Самигуллин.

Также председатель Государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин зачитал обращение руководства вуза к российскому премьеру Михаилу Мишустину, главе региона Рустаму Минниханову, а также министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову.

«[Ученый совет КФУ] просит внимательно рассмотреть дело в отношении Гафурова, без предвзятости, подчеркивает его достаточно активную работу на посту ректора КФУ», — сказал Мухаметшин.

В тот же день в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы сообщили, что Гафуров не признает вину в причастности к заказному убийству, в котором он был обвинен 22 декабря.

Гафуров находится в трехместной камере с одним соседом в изоляторе временного содержания (ИВС) в столице, рассказали в ОНК.

Ректору КФУ предъявили обвинение 22 декабря по ч 2. ст. 105 («Убийство группой лиц по найму и предварительному сговору»)».

В тот же день Гафуров был задержан и доставлен самолетом в Москву.

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