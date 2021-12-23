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В «Газпроме» сообщили о рекорде по добыче газа

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В этом году холдинг «Газпром» добудет 515 млрд куб. м голубого топлива — рекордное количество газа за 13 лет. Об этом в четверг, 23 декабря, заявил глава компании Алексей Миллер на селекторном совещании.

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«Мы в этом году добудем на 62,2 млрд куб. м газа больше, чем в прошлом году, и выйдем на уровень годовой добычи 515 млрд куб. м. Это лучший показатель за последние 13 лет», — сказал Миллер.

На фоне роста объема потребления данного вида топлива в мире «Газпром» удовлетворил данную потребность более чем на треть, сообщил глава холдинга.

По его словам, внутри страны объем поставок газа в текущем году возрос на 29,7 млрд куб. м против показателя, достигнутого в 2020 году.

Кроме того, компания столкнулась с пиком спроса на газ не летом, как это обычно происходит, а осенью и зимой, подчеркнул он.

«И впервые в компании принято решение, что по окончании осенне-зимнего максимума мы с вами будем принимать специальную программу подготовки к прохождению летнего максимума. Точно так же будем готовить план мероприятий для наших дочерних обществ и будем системно готовиться к летнему пику», — подытожил Миллер.

«Газпром» с января по ноябрь 2021 года увеличил добычу газа на 15%, сообщили в компании 1 ноября. Также экспорт газа в страны дальнего зарубежья за 10 месяцев вырос на 10,4%, до 158,8 млрд куб. м. При этом к ноябрю экспорт газа в ряд стран уже превысил объемы за весь 2020 год, в частности в Турцию, Болгарию, Румынию и Сербию.

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