Владельца батута на Камчатке привлекли к ответственности

Владельца надувного аттракциона в одном из парков Петропавловска-Камчатского привлекли к ответственности. Батут работал неправильно и был установлен с нарушениями.

В Арбитражный суд края обратился зампрокурора Петропавловска-Камчатского с требованием привлечь к административной ответственности индивидуального предпринимателя за нарушение правил безопасности.

Во время прокурорской проверки выяснилось, что с нарушениями работает аттракцион, установленный на территории у Городского фонтана: перед входом не было информации об ограничительных запретах, отсутствовали приборы для измерения силы ветра и температуры воздуха. Также невозможно было определить нагрузку на крепления надувного батута, поскольку они были изготовлены предпринимателем самостоятельно, что небезопасно при использовании.

В итоге суд занял сторону надзорного ведомства и назначил предпринимателю штраф в 30 тыс. рублей, сообщает ИА KamchatkaMedia.

В середине декабря сообщалось о завершении расследования дела в отношении оператора надувного аттракциона, из-за которого пострадали шестилетний ребенок и его мать. Оператор не обеспечил крепление аттракциона, не проверил исправность и надежность конструкции перед использованием детьми и, таким образом, нарушил обязательные правила установки батута.