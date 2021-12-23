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Сбивший двух школьниц в Воронеже водитель предстанет перед судом

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В Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения сбил двух школьниц, шедших по обочине. Одна из них скончалась. В ближайшее время дело будет направлено в суд. Об этом в четверг, 23 декабря, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по региону.

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Жителя Новоусманского района обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения»).

«В ходе предварительного следствия обвиняемый признал вину в полном объеме, подтвердив факт употребления спиртного в день аварии. Его вина также подтверждается показаниями свидетелей, заключениями проведенных экспертиз, протоколами осмотров, выемок, очных ставок, иных следственных и процессуальных действий, в связи с чем утверждено обвинительное заключение, и уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд», — сказано в сообщении.

Трагедия произошла 7 августа 2021 года. Школьницы 14 и 17 лет двигались по обочине, когда их сбил пьяный водитель. Пострадавших доставили вы больницу, 17-летняя девушка погибла.

Ранее, 9 декабря, сообщалось, что в Омской области суда ожидает 21-летний житель Знаменского района, который сбил двух пятилетних девочек, в результате чего одна из них скончалась.

Следствие полагает, что 23 мая 2021 года обвиняемый сел за руль ВАЗ-21093 в состоянии алкогольного опьянения и выехал на полосу встречного движения, где и сбил детей. В результате ДТП оба ребенка получили различные травмы и были госпитализированы. Через несколько дней одна из пострадавших скончалась.

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