Путин оценил сведения о якобы становлении Байкала федеральной территорией

Президенту России Владимиру Путину не известно о том, что Байкал может стать федеральной территорией. Об этом российский лидер заявил в ходе ежегодной пресс-конференции, которая проходит 23 декабря.

«Что касается Байкала, то мне неизвестно об этом, о том, что даже обсуждается такой вопрос о том, что Байкал должен стать федеральной территорией. И в любом случае подчеркну, что Байкал не будет от людей дальше», — ответил Путин на вопрос «Буряад ТВ».

При этом он предположил, что, возможно, в этом случае речь шла о выделении дополнительных ресурсов для поддержания уникальной экосистемы Байкала.

Вместе с тем глава государства указал, что сразу же после ежегодной пресс-конференции будет решен вопрос по нормализации ситуации в Улан-Удэ, где произошла авария в турбинном цехе ТЭЦ-1.

Авария на теплоэлектроцентрали произошла в ночь на четверг. По данным властей, ее причиной стало короткое замыкание с дальнейшим возгоранием электрических кабелей. Площадь пожара составила 60 кв. м, было два очага возгорания. Никто не пострадал. Были отключены четыре котла.

Начальник главного управления МЧС России по Республике Бурятия Александр Марков пояснил, что пожар нарушил функционирование ТЭЦ-1. В связи с этим было введено ограничение на теплоснабжение потребителей и подачу горячего водоснабжения.

Власти города развернули пункты временного размещения для жителей, чьи дома могут остаться без отопления. В настоящий момент проводятся работы по восстановлению работоспособности объекта, задействованы порядка 100 человек.

После аварии на ТЭЦ было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217.1 УК РФ («Нарушение требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»). В Бурятии был также введен режим ЧС.