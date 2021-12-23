Умер актер Вадим Лобанов

Актер сериала «Улицы разбитых фонарей», заведующий кафедрой театрального искусства СПбГУ Вадим Лобанов умер 22 декабря в возрасте 81 года. Об этом сообщает 23 декабря телеканал «78».

Причиной смерти артиста стала болезнь, от которой он страдал в последние годы жизни, сообщили телеканалу в пресс-службе университета.

Лобанов родился 16 ноября 1940 года в Воронеже. Свою актерскую карьеру он начал в 20 лет в Русском драматическом театре Эстонской ССР, а через год переехал в Москву и поступил в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина.

Известность артисту принесли роли в фильмах «Семнадцать мгновений весны», «Сталинград», а также сериалах «Улица разбитых фонарей», «Мажор», «Шторм» и «Последний министр». Он также сыграл в экранизации 2005 года романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» и телесериале «Гоголь».

В 2007 году Лобанов был удостоен звания «Народный артист России».