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В ФАС прокомментировали разрешение регионам менять тарифы на электроэнергию

В ФАС оценили эффект от разрешения регионам самостоятельно менять тарифы на электроэнергию
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Тарифы для населения не будут расти в связи с инициативой правительства России уполномочить регионы самостоятельно определять предельный объем потребления электроэнергии по льготным ставкам. Об этом в четверг, 23 декабря, «Известиям» заявили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

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Тарифы для граждан, как подчеркнули в службе, будут установлены с учетом прогноза социально-экономического развития и существующих мер социальной поддержки граждан.

«Принятое постановление правительства РФ расширяет тарифное меню для субъектов РФ и предоставляет возможность главе региона при необходимости пресекать злоупотребления со стороны потребителей, которые используют установленные льготные тарифы на электроэнергию», — добавили в пресс-службе ФАС.

О том, что кабмин уполномочил регионы самостоятельно определять предельный объем потребления электроэнергии, предоставляемый по льготным ставкам, ранее в этот же день сообщили СМИ со ссылкой на постановление правительства России.

Уточнялось, что в ФАС и Минэнерго заверили, что для широких масс населения изменений не произойдет. Реформа коснется только «черных майнеров», которые пользуются льготными тарифами на электричество для организации подпольных криптоферм — систем для добычи криптовалюты.

Как заявил в свою очередь эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский заявил, что в рамках вышеуказанной инициативы правительства России стоило бы получить заморозку тарифов хотя бы на год для всех групп населения.

Кричевский рассказал, что у каждой управляющей компании есть статистика по потреблению электроэнергии по каждой квартире, а в МФЦ и Пенсионном фонде России есть список людей, которые могут претендовать на субсидии по оплате ЖКХ.

Говоря о майнерах, он отметил, что «резкий взлет энергопотребления виден фактически сразу» и отследить показатели — не проблема, так как повышенный расход будет систематическим. Поэтому дифференцировать тарифы для таких потребителей «не будет большой проблемой», сказал специалист.

В начале декабря глава энергетического бизнеса En+ Михаил Хардиков сообщил «Известиям», что рост потребления электричества майнерами под видом населения в этом году в целом по России может составить более 20%.

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