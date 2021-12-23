Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Рябков и посол ЕС в Москве обсудили предложения РФ по гарантиям безопасности
Общество
Путин заявил об успешности «мусорной реформы» в России
Экономика
Цены фьючерсов на газ в Европе упали ниже $1600 за 1 тыс. кубометров
Общество
Путин ответил на 10 вопросов за час пресс-конференции с журналистами
Мир
Украинские депутаты подали заявление о госизмене Зеленского
Экономика
Путин указал на социально ориентированный характер бюджета России
Авто
В России выпуск легковых автомобилей увеличился почти на 10%
Экономика
Путин отметил снижение уровня безработицы в России
Общество
Онлайн-продажи ювелирных изделий в 2021 году выросли до 17%
Армия
Минобороны РФ проведет масштабные учения в Крыму и Краснодарском крае

Родителей актрисы фильма «Дюна» обнаружили мертвыми

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Родителей американской актрисы Алисии Уитт, сыгравшей в фильме «Дюна» 1984 года, обнаружили мертвыми в собственном доме в городе Вустер штата Массачусетс. Об этом в четверг, 23 декабря, сообщает Independent.

«Дюна», «Дюна», мир бездонный: космоопера бьет рекорды кассы
Российский бокс-офис вырос за выходные, но «работал» только один суперхит

Отмечается, что актриса попросила своего двоюродного брата навестить ее отца, так как некоторое время не получала от родителей вестей. В доме мужчина обнаружил 87-летнего Роберта и 75-летнюю Дайан мертвыми.

В полиции начали проверку по факту произошедшего, однако признаков насильственной смерти у родителей актрисы обнаружено не было. Кроме того, правоохранители обыскали дом, но ничего подозрительного не обнаружили.

15 ноября в своем доме в Остине умер американский актер, звезда сериала «Кости» Хит Фриман. Отмечалось, что он скончался в возрасте 41 года во сне.

Менеджер актера Джо С. Монтифьоре заявил, что актер гордился своей последней работой в кино и строил большие карьерные планы.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021