Родителей актрисы фильма «Дюна» обнаружили мертвыми

Родителей американской актрисы Алисии Уитт, сыгравшей в фильме «Дюна» 1984 года, обнаружили мертвыми в собственном доме в городе Вустер штата Массачусетс. Об этом в четверг, 23 декабря, сообщает Independent.

Отмечается, что актриса попросила своего двоюродного брата навестить ее отца, так как некоторое время не получала от родителей вестей. В доме мужчина обнаружил 87-летнего Роберта и 75-летнюю Дайан мертвыми.

В полиции начали проверку по факту произошедшего, однако признаков насильственной смерти у родителей актрисы обнаружено не было. Кроме того, правоохранители обыскали дом, но ничего подозрительного не обнаружили.

15 ноября в своем доме в Остине умер американский актер, звезда сериала «Кости» Хит Фриман. Отмечалось, что он скончался в возрасте 41 года во сне.

Менеджер актера Джо С. Монтифьоре заявил, что актер гордился своей последней работой в кино и строил большие карьерные планы.