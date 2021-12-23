Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП на трассе Тюмень–Омск

В Крутинском районе Омской области в результате столкновения двух легковых машин погиб мужчина, еще четверо человек получили травмы. Об этом сообщает региональное УМВД.

Авария произошла вечером в среду, 22 декабря, на 422-м км трассы Омск–Тюмень. По предварительным данным, 44-летний водитель Chery Tiggo потерял управлением, выехал на встречную полосу и врезался во внедорожник Toyota Land Cruiser Prado под управлением 57-летнего мужчины, пишет Megatyumen.ru.

Водитель Chery получил различные травмы, от которых скончался на месте. Также пострадали двое его пассажиров в возрасте 31 и 33 лет. Их госпитализировали. Также в больницу были доставлены водитель второй машины и его 56-летняя пассажирка, уточняет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

23 декабря сообщалось об аварии с участием 15 машин в Кропоткине Краснодарского края. Причиной ДТП стал гололед на одном из участков дороги.