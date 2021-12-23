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В ФМБА рассказали о противопоказаниях препарата «Мир-19»

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Препарат против коронавирусной инфекции «Мир-19» не оказывает отрицательного влияния на организм человека, побочные эффекты при его применении отсутствуют, однако есть ряд противопоказаний. Об этом в четверг, 23 декабря, «Известиям» сообщил директор ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России Муса Хаитов.

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«Что касается безопасности, препарат не оказывает влияния на организм человека, мишенью является именно вирус. В связи с этим не было установлено развития побочных реакций у пациентов», — уточнил он.

По словам директора института, препарат показан к применению у взрослых в возрасте от 18 до 65 лет, имеет ряд противопоказаний: повышенная чувствительность к действующему веществу и любому другому компоненту препарата, пациенты с тяжелым течением коронавирусной инфекции, возраст младше 18 и старше 65 лет, беременность и период грудного вскармливания, пациенты, которые на постоянной основе применяют системные глюкокортикостероиды.

Кроме того, Хаитов рассказал об эффективности препарата в отношении нового штамма вируса «Омикрон».

«Мы постоянно мониторим ситуацию с мутациями вируса, препарат «Мир-19» таргетирует очень консервативный участок RdRp. На сегодняшний день все мутации, которые известны, в частности «Омикрон», не затрагивают тот регион, который таргетирует «Мир-19», — отметил он.

Препарат применяется ингаляционно с помощью меш-ингалятора (небулайзера). При необходимости перед проведением процедуры ингаляции следует устранить заложенность носа путем промывки солевым раствором или путем закапывания сосудосуживающих препаратов.

В этот же день Минздрав РФ зарегистрировал «Мир-19».

Ранее об эффективности «Мир-19» против «Омикрона» сообщала глава ФМБА Вероника Скворцова.

В середине октября в ФМБА сообщили, что препарат «Мир-19» будет зарегистрирован до конца этого года. 14 октября государственный научный центр «Институт иммунологии» ФМБА подал в Минздрав заявку на регистрацию препарата.

Препарат состоит из двух компонентов: действующего вещества — малых интерферирующих РНК и пептида, носителя. С помощью активного компонента — малых интерферирующих РНК — препарат разрушает конкретный участок генома вируса, отвечающий за его репликацию (способность к размножению). В результате лабораторных испытаний ученые обнаружили, что «Мир-19» в 10 тыс. раз снизил концентрацию вируса у инфицированных животных.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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