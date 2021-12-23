В Совфеде ответили на слова главы «Нафтогаза» о «Северном потоке – 2»

Зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев в четверг, 23 декабря, в беседе с «Известиями» прокомментировал предположение главы «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко о том, что газопровод «Северный поток – 2» (СП-2) вообще не будет введен в эксплуатацию.

Сенатор отметил, что работа по запуску ведется в плановом режиме. При этом он подчеркнул, что позиция руководства «Нафтогаза» вполне предсказуема, поскольку таким образом они пытаются привлечь к себе внимание и подчеркнуть свою значимость в роли участника комиссии по сертификации.

Однако Васильев призвал не забывать, что у Украины всего лишь совещательный голос в этой комиссии. Как бы они ни хотели заблокировать сертификацию «Северного потока – 2», им это не удастся, указал он.

«Европе нужен газ и большинство стран уверены в том, что использование «Северного потока – 2» позволит получить газ дешевле и более экологичным способом», — заявил Васильев.

По мнению сенатора, подобные аналогичные высказывания, которые будут еще озвучены с украинской стороны, не оказывали и не оказывают реального влияния на принятие решений по сертификации.

Предположение о том, что «Северный поток – 2» вообще не будет введен в эксплуатацию, Витренко высказал в опубликованном ранее в этот день интервью РБК-Украина. При этом накануне «Нафтогаз» подал в Еврокомиссию жалобу, в которой попросил обязать «Газпром» выставить на продажу через электронную платформу значительные объемы газа для поставки на украинско-российской границе.

По мнению главы «Нафтогаза», действия «Газпрома» являются антиконкурентными и повлекли за собой значительные негативные последствия для всех европейских потребителей.

Депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек в беседе с «Известиями» отметил необычность того, что частная компания, которая находится не в Евросоюзе, подает жалобу в Еврокомиссию на другую частную компанию.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора «Северного потока – 2». Продолжить процедуру можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. В компании пообещали учредить такую «дочку» в Германии, чтобы обеспечить соответствие правилам и нормативным требованиям.

За день до этого, 15 ноября, глава «Нафтогаза» рассказал о том, что компания примет участие в сертификации российского проекта. Аналогичное объявление сделала и компания «Оператор ГТС Украины».

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.