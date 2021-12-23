Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Рябков и посол ЕС в Москве обсудили предложения РФ по гарантиям безопасности
Общество
Путин заявил об успешности «мусорной реформы» в России
Экономика
Цены фьючерсов на газ в Европе упали ниже $1600 за 1 тыс. кубометров
Общество
Путин ответил на 10 вопросов за час пресс-конференции с журналистами
Мир
Украинские депутаты подали заявление о госизмене Зеленского
Экономика
Путин указал на социально ориентированный характер бюджета России
Авто
В России выпуск легковых автомобилей увеличился почти на 10%
Экономика
Путин отметил снижение уровня безработицы в России
Общество
Онлайн-продажи ювелирных изделий в 2021 году выросли до 17%
Армия
Минобороны РФ проведет масштабные учения в Крыму и Краснодарском крае
Сюжет:

Путин заявил об успешности «мусорной реформы» в России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В целом «мусорная реформа» в России, несмотря на все сложности, успешно продвигается. Об этом 23 декабря сообщил президент РФ Владимир Путин.

База для корма: отходы ресторанов и магазинов хотят перерабатывать в удобрения
Что еще можно получить из просроченных продуктов

«Одна из ключевых задач — создание соответствующих операторов. Они созданы почти во всех регионах, начали работать. Нужно было обеспечить раздельную концентрацию мусора — и тут мы даже с опережением идем. То же самое касается и объектов переработки, новых полигонов. По всем направлениям идет работа, она движется темпом выше запланированного. И это неплохой показатель», — заявил он в ходе пресс-конференции.

Глава государства также прокомментировал необходимость объяснить гражданам важность предприятий по переработке отходов.

«В центре крупных городов в Японии работают такие предприятия, и никакого негативного влияния не оказывают. Надо показывать это людям. Тогда, уверен, консенсус будет найден», — добавил он.

В конце сентября вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору провести внеплановые проверки предприятий, которые перерабатывают отходы. Речь идет об организациях, которые утилизировали отходы (товары и упаковку) производителей и импортеров в 2020 году. Экологический надзор должен выявить, соблюдал ли бизнес обязательные требования, то есть нормативы по утилизации.

В том же месяце глава компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев рассказал, что в России через два года может быть введен запрет на производство одноразовых пластиковых товаров и упаковки. Он указал, что именно два года потребуется на создание мощностей для производства альтернативных товаров.

Владимир Путин проводит пресс-конференцию в 17-й раз. На мероприятие аккредитованы 507 журналистов, в том числе представители изданий, признанных в России СМИ-иноагентами.

Президент России проводит встречу с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года. Мероприятие не проходило только в период, когда Путин занимал пост премьер-министра, то есть с мая 2008 по май 2012 года.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021