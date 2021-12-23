Путин заявил об успешности «мусорной реформы» в России

В целом «мусорная реформа» в России, несмотря на все сложности, успешно продвигается. Об этом 23 декабря сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Одна из ключевых задач — создание соответствующих операторов. Они созданы почти во всех регионах, начали работать. Нужно было обеспечить раздельную концентрацию мусора — и тут мы даже с опережением идем. То же самое касается и объектов переработки, новых полигонов. По всем направлениям идет работа, она движется темпом выше запланированного. И это неплохой показатель», — заявил он в ходе пресс-конференции.

Глава государства также прокомментировал необходимость объяснить гражданам важность предприятий по переработке отходов.

«В центре крупных городов в Японии работают такие предприятия, и никакого негативного влияния не оказывают. Надо показывать это людям. Тогда, уверен, консенсус будет найден», — добавил он.

В конце сентября вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору провести внеплановые проверки предприятий, которые перерабатывают отходы. Речь идет об организациях, которые утилизировали отходы (товары и упаковку) производителей и импортеров в 2020 году. Экологический надзор должен выявить, соблюдал ли бизнес обязательные требования, то есть нормативы по утилизации.

В том же месяце глава компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев рассказал, что в России через два года может быть введен запрет на производство одноразовых пластиковых товаров и упаковки. Он указал, что именно два года потребуется на создание мощностей для производства альтернативных товаров.

Владимир Путин проводит пресс-конференцию в 17-й раз. На мероприятие аккредитованы 507 журналистов, в том числе представители изданий, признанных в России СМИ-иноагентами.

Президент России проводит встречу с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года. Мероприятие не проходило только в период, когда Путин занимал пост премьер-министра, то есть с мая 2008 по май 2012 года.