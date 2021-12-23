Рябков и посол ЕС в Москве обсудили предложения РФ по гарантиям безопасности

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков обсудил российские проекты гарантий безопасности от США и НАТО с послом ЕС в Москве Маркусом Эдерером. Об этом 23 декабря сообщил МИД РФ.

«Состоялось обсуждение российских предложений по формированию долгосрочных правовых гарантий безопасности России со стороны США и НАТО. Рассмотрена также ситуация на венских переговорах по проблематике Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД)», — говорится в заявлении.

Ранее 23 декабря Рябков отметил, что главными задачами России на переговорах по гарантиям безопасности с США будет стремление положить конец продвижению НАТО, натовской инфраструктуры, натовских возможностей дальше на восток. Он подчеркнул и важность исключения вступления Украины в альянс.

«Мы должны гарантировать нашу безопасность, по крайней мере в тех параметрах и на тех рубежах, которые мы имели на момент заключения основополагающего акта Россия — НАТО в 1997 году», — указал замминистра.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянсу предлагается гарантировать отказ от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми. Официального ответа от США пока не последовало. ожидается, что переговоры начнутся во второй половине января 2022 года.