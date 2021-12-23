Психолог рассказал о причинах постковидной депрессии

Переболевшие COVID-19 пациенты жалуются на депрессию и нестабильное эмоциональное состояние. Об этом заявил психолог Михаил Хорс.

«Запросто может быть так, что подавленное и хронически подавленное состояние — это не биохимическое следствие болезни, а, например, следствие того, что человек с опаской смотрит в будущее, или он потерял работу и это его привело к депрессии, или у них на работе сокращение и он боится под него подпасть который месяц подряд», — отметил 22 декабря Хорс в комментарии ОСН.

Кроме того, Хорс призвал проверить, не повышается ли уровень тревожности и подавленности у людей, не переболевших COVID-19.

Ранее 15 декабря главный психиатр Минздрава России Зураб Кекелидзе назвал синдромы влияния COVID-19 на мозг. По его словам, в период постковидного синдрома появляются одышка, чрезмерная раздражительность, частичная амнезия.

В конце ноября главврач психиатрической больницы имени Алексеева («Кащенко»), главный внештатный психиатр Москвы Георгий Костюк заявил, что число случаев тревожно-депрессивных расстройств увеличилось за время распространения коронавируса, однако люди не стали чаще обращаться к врачам.

Страх есть не только перед болезнью и вакцинацией, но и перед психиатрией, отметил он. Костюк пояснил, что тревожность возникала из-за домашнего режима, дистанционной работы, болезни близких, ожидания вакцин.