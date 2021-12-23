Эксперт призвал разрешить регионам заморозку тарифов на электричество для всех

С помощью инициативы правительства России разрешить регионам самостоятельно определять тарифы на электроэнергию для граждан. В идеале хотелось бы получить заморозку тарифов хотя бы на год для всех групп населения. Об этом заявил «Известиям» Алексей Кричевский, эксперт Академии управления финансами и инвестициями, комментируя соответствующее постановление кабмина в четверг, 23 декабря.

Ранее в этот же день СМИ со ссылкой на постановление правительства России сообщили, что кабмин уполномочил регионы самостоятельно определять предельный объем потребления электроэнергии по льготным ставкам. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минэнерго указали, что для широких масс населения изменений не произойдет. Реформа коснется только «черных майнеров», которые пользуются льготными тарифами на электричество для организации подпольных криптоферм — систем для добычи криптовалюты.

Кричевский рассказал, что у каждой управляющей компании есть статистика по потреблению электроэнергии по каждой квартире, а в МФЦ и Пенсионном фонде России (ПФР) есть список людей, которые могут претендовать на субсидии по оплате ЖКХ.

Говорят о майнерах, он отметил, что «резкий взлет энергопотребления виден фактически сразу» и отследить показатели — не проблема, так как повышенный расход будет систематическим. Поэтому дифференцировать тарифы для таких потребителей «не будет большой проблемой», сказал специалист.

«Условно говоря, для пенсионеров и малоимущих — льготы и субсидии, для майнеров должны появиться надбавки за потребление. Остальные же будут платить так же, как и обычно», — отметил Кричевский.

Он добавил, что для малоимущих граждан, находящихся за чертой бедности, и пенсионеров затраты на оплату электроэнергии обычно субсидируются из бюджета, поэтому для них суммы все равно будут меньше, чем для остальных групп населения.

«В теории регионы могут сделать скидки для многодетных семей, это было бы логичным и правильным», — заключил эксперт.

В начале декабря глава энергетического бизнеса En+ Михаил Хардиков сообщил «Известиям», что рост потребления электричества майнерами под видом населения в этом году в целом по России может составить более 20%.

«Теневые майнеры» — люди, которые, не регистрируя свой бизнес, устанавливают в жилых помещениях и гаражах энергоемкое оборудование для майнинга криптовалюты. Сегодня они потребляют 500–700 МВт, а их численность может составлять 50–100 тыс. человек, говорил «Известиям» источник в отрасли.

В итоге из-за роста теневой добычи криптовалюты, которая создает избыточную нагрузку на энергосистему страны и не регулируется законодательством, в ближайшие годы россияне могут столкнуться с массовыми перебоями снабжения электроэнергией, указывал Хардиков.