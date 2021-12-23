В Госдуме ответили на слова украинского генерала об «условиях» нейтралитета

Требования, которые бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Смешко предложил выдвинуть в обмен на признание Киевом нейтрального статуса страны, являются абсурдными и неуместными. Об этом в четверг, 23 декабря, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Если на Украине считают, что могут с помощью шантажа и языка ультиматума разговаривать с Россией, то там глубоко ошибаются. Крым — законная часть территории России была, есть и будет. Россия не торгует своими территориями и способна их защитить от любой агрессии. Шантажировать Россию бессмысленно», — приводит слова парламентария «РИА Новости».

Украинским властям необходимо осудить госпереворот, произошедший в 2014 году, и всех, кто к нему причастен, подчеркнул депутат. По его словам, лишь после этого Украина сможет выдвигать какие-либо условия.

Накануне Игорь Смешко рассказал, что Украина может выдвинуть такие требования, как восстановление границ Украины 1991 года, включая Донбасс и Крымский полуостров.

Во-вторых, он предложил потребовать внести изменения в Будапештский меморандум, дополнив его новым соглашением, в котором будут оговорены последствия «любой попытки политического, экономического, военного и ядерного давления» на Киев.

Третье условие, предложенное Смешко, состоит в том, что Украина, даже не вступая в НАТО, получит право иметь двусторонние военные соглашения с теми странами, которые будут заинтересованы в сотрудничестве с Киевом.

Украина после госпереворота в 2014 году взяла курс на вступление в ЕС и НАТО. Страна отказалась от внеблокового статуса и назвала главными приоритетами внешней политики движение в Евросоюз и Североатлантический альянс.

16 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже на протяжении многих лет страна видит себя в альянсе. Однако в тот же день генсек альянса Йенс Столтенберг на встрече с Зеленским отказался сообщить дату вступления страны в состав НАТО.

Москва не раз отмечала неприемлемость расширения альянса к российским границам. 8 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что после принятия в НАТО на Украине могут быть размещены вооружения, угрожающие России. Глава государства также выразил надежду, что «все озабоченности в вопросе расширения НАТО» будут услышаны.